За словами очільника уряду, це "невід’ємний захід" в умовах війни.

Кабінет міністрів ініціює встановлення додаткових засобів перевірки в громадських місцях.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пропонується встановити рамки та сканери.

"В умовах боротьби зі справжнім терористом це – так само невід’ємний захід", – сказав він, не розкриваючи деталі.

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Крім цього, як зазначив Шмигаль, планується створення розгалуженої мережі сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності.

"Ми ведемо війну з цинічним і підступним ворогом. Для нього жертви серед мирного населення такі ж бажані, як і серед військових. Тому ми потребуємо безпеки всюди. У 2023 році будемо активно створювати інфраструктуру безпеки", – наголосив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін вже ухвалив рішення про вдосконалення проектування будівель.

"Визначаємо перелік об’єктів, під час будівництва яких обов’язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об’єкти критичної інфраструктури", - пояснив він.

Також голова уряду наголосив на необхідності врегулювати обіг зброї в Україні.

"Реалізуємо право людей на самозахист і водночас сформуємо необхідні запобіжники", - додав прем'єр.

Обіг зброї в Україні

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, 23 лютого 2022 року, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708), яким передбачається впровадження Посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

Під час повномасштабної війни кількість прихильників володіння зброєю в Україні вперше стала більшою за кількість противників. Загалом, за даними соціологів, тих, хто кількість тих, хто за надання права на володіння зброєю, під час війни зросла більш ніж удвічі.

Ще у травні Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні треба легалізувати обіг зброї. Він наголошував, що це рішення вже назріло і є "на часі".

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