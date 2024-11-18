В Міноборони пояснили: відмова службових осіб приймати електронний військово-обліковий документ є порушенням чинного законодавства України.

В Міністерстві оборони України розповіли, як діяти громадянам, якщо службові особи відмовляються приймати електронний військово-обліковий документ, який згенерований у застосунку "Резерв+". Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, застосунок "Резерв+" є адекватним замінником паперових документів.

"Електронний військово-обліковий документ, який ви можете бачити в "Резерв+" і він має QR-код, прирівняний постановою Кабінету міністрів України до паперового документу. Ми домовилися на міжвідомчому рівні разом з нашими колегами з Командування Сухопутних військ, Державною прикордонною службою про те, що вони приймають і не мають права порушувати закон і вимагати паперовий документ, коли є електронний військово-обліковий документ і документ з QR-кодом", - наголосила Черногоренко.

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При цьому вона пояснила, що робити громадянам, якщо вони стикаються з випадками, коли у них вимагають паперові документи і відмовляються приймати електронні дані з додатку "Резерв+". Зокрема, треба одразу писати в Міоноборони на "гарячу лінію" служби підтримки.

"І ми з нашими партнерами з'ясовуємо і виправляємо вже в такому режимі ad hoc - конкретно по ситуації. Але, я ще раз хочу прокоментувати, що витребування паперового документу, якщо в тебе є електронний військово-обліковий документ - це порушення чинного закодавства України і громадяни мають право заявити про це у відповідні органи, Міноборони тощо", - зазначила заступниця міністра.

Електронні документи у застосунку "Резерв+"

Раніше УНІАН повідомляв, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

Щоб згенерувати копію військово-облікового документа, потрібно зайти у "Резерв+" та оновити свої дані, отримати документ з QR-кодом (для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа), обрати "завантажити PDF", зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на електронну пошту або в месенджер і роздрукувати.

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