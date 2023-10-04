Там знайшли аргументи, чому цей режим корисний поза воєнним часом.

В Міністерстві внутрішніх справ України натякнули, що найближчим часом українцям не слід розраховувати на скасування комендантської години в тилових районах держави.

За словами очільника відомства Ігоря Клименка, це необхідний захід, який дозволяє МВС підтримувати дисципліну в суспільстві та запобігати збільшенню злочинності. Відповідні "позитивні" моменти він перерахував в інтерв’ю "Українській правді".

"Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності", - заявив він.

Відео дня

Клименко навів приклад, що у комендантську годину поліцейський має право перевірити людину на законних підставах, якщо вона опинилася у недозволений час на вулиці. За його словами, це дозволяє мінімізувати злочинність, в "години-табу" її практично немає.

Водночас МВС поки що не має правового механізму, щоб притягти до відповідальності громадські заклади, яку порушують комендантську годину, наголосив Клименко.

КМДА звільнила очільника департаменту через нічні гуляння

Нагадаємо, кожна область України має свої обмеження у комендантському часі. В Києві він діє з 00:00 до 05:00 кожної ночі. Влітку на порушенні загальнобов'язкового режиму попався очільник департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Його помітили ЗМІ серед ночі у ресторані. За підсумком, 7 червня 2023 року стало відомо про звільнення Никоряка.

Вас також можуть зацікавити новини: