До суду надійшло три заяви про запезпечення позову проти РНБО, хоча сам позов ще не подано.

Окружний адміністративний суд Києва просять призупинити санкції проти трьох осіб із санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України, що складається зі 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед яких пов'язані з агресією Росії проти України та «злодії в законі».

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано три заяви про забезпечення позову щодо рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2021 року. Зокрема, суд просять зупинити дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» у частині застосування санкцій відносно Адлана Ясагова, Мусліма Ідрісова та Магомеда Шаіпова. Відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України», - йдеться у повідомленні.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів для забезпечення позову.

Санкції проти "злодіїв у законі": що відомо

22 травня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та «злодії в законі».

Так, у санкційному списку 674 фізичні особи. Серед них є Сергій Аксьонов (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим), Денис Пушилін (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в Донецькій області), Леонід Пасічник (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в Луганській області). Окрім громадян РФ, у санкційному списку є громадяни інших країн, зокрема, Грузії, Білорусі, Греції, Молдови, України. Серед цих громадян є особи, які відомі як «злодії в законі».

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Автор: Дмитро Хилюк