За ці кошти він обіцяв підписати договір і передати в оренду приміщення площею 200 кв. м.

В Одесі під час отримання хабара в розмірі 50 тис. грн затримано чиновника міськради.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, керівник комунального підприємства Одеської міської ради вимагав від громадянина 50 тис. грн хабара. За ці кошти він обіцяв підписати договір і передати в оренду приміщення площею 200 кв. м.

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Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

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Автор: Лариса Козова