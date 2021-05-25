В Одесі під час отримання хабара в розмірі 50 тис. грн затримано чиновника міськради.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, керівник комунального підприємства Одеської міської ради вимагав від громадянина 50 тис. грн хабара. За ці кошти він обіцяв підписати договір і передати в оренду приміщення площею 200 кв. м.
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Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.
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