Зазначається, що вшанування загиблих це моральний обов’язок та байдужих бути не може.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер виступив з вимогою, щоб усі жителі регіону кожного дня о 9 ранку зупиняли транспорт для вшанування загиблих українських героїв.

Відповідний лист з ОВА отримали представники органів місцевого самоврядування, різних установ, медичні заклади. У своїй заяві Капер послався на указ президента України від 16 березня 2022 року, яким встановлено, що щодня о 9:00 потрібно зупинятися на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять кожного загиблого воїна та мирного жителя.

"Вимагаю від: міських голів, органів місцевого самоврядування, районних військових адміністрацій, керівників державних установ та органів влади, комунальних підприємств, керівників приватних підприємств та організацій, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, бізнесу, усіх інших структур та установ на території області, а також небайдужих громадян – неухильно виконувати цей указ", - підкреслив Кіпер.

Відео дня

Він додав, що не може бути жодних "забули", "не почули", "ми були зайняті". Якщо вистачає часу на каву, розмови чи телефон, значить вистачить і на одну найважливішу хвилину тиші.

"Щоденна хвилина мовчання – це не просто пауза. Це свідчення нашої пам’яті та вдячності тим, хто віддав життя за Україну. І це наш моральний обов’язок, байдужих бути не може. О 9:00 – вся Одещина стоїть", - підкреслив Кіпер.

Як пояснили УНІАН у військовій адміністрації, наразі є проблема із зупинкою громадського транспорту в Одесі та області під час хвилини мовчання. Тому минулого тижня відповідне доручення Кіпера у вигляді листа отримали усі установи, заклади, органи самоврядування.

"Це стосується абсолютно всіх – державних органів влади, комунальників, пересічних громадян. Людей, які перебувають на роботі чи на вулиці, пересуваються пішки або автомобілем... вшанування пам’яті загиблих – наш обов’язок та наша совість", - підкреслили в ОВА.

Указ про хвилину мовчання

Указ президента України №143/2022 передбачає "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" був підписаний Володимиром Зеленським у березні 2022 року через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну. У низці населених пунктів люди вшановують загиблих, в тому числі о 9.00 зупиняється транспорт. В інших країнах світу також вшановують українських героїв. Наприклад, уряд Великої Британії оголосив 24 лютого 2023 року, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загальнонаціональну хвилину мовчання.

Вас також можуть зацікавити новини: