Рибу за неймовірною ціною продають в одному з міських супермаркетів.

В одному з одеських супермаркетів виставили на продаж досить незвичайний товар - тихоокеанський тунець за ціною автомобіля.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи зі знімка, вартість рибини становить не мало не багато 313,5 тисяч гривень. І хоча це ціна не за кілограм, а за тушку з головою разом, така сума все одно вражає. Рибу помітили в одному з магазинів мережі "Сільпо".

Читайте такожУдар по гаманцях: які продукти подорожчають в Україні (відео)При цьому питома вага тунця не вказується, хоча ці риби можуть сягати колосальних розмірів - до 3,5 метрів в довжину і понад 400 кілограмів ваги.

Вартість, яку просять за тунця, порівнянна з автомобілями.

"Наприклад, легковик Renault Logan пропонують за 272 000 грн. У цьому бюджеті також можна купити Chery Tiggo", - пишуть в мережі.

Ймовірно, цей тунець добре б виглядав з черешнею по 500 гривень за кілограм, яку раніше цього року помітили на Новому ринку в Одесі.

Як вже повідомляв УНІАН, українців попередили, що до кінця 2021 року ціна на хліб може подорожчати від 5 до 25%.

Автор: Станіслав Кожемякін