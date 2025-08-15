Урядовці дали зелене світло на списання деякого військового майна за спрощеною процедурою.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, які передбачають виплати 15 мільйонів гривень сім’ям українських захисників, які загинули у полоні, а також спростив процедуру закупівлі вживаних авто за кошти державного бюджету, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби", - зазначила прем’єрка.

Рішення уряду втілює в життя підписаний президентом 29 липня закон про виплату 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули на фронті чи в полоні окрім випадків добровільного потрапляння в полон військових.

Крім цього уряд спростив закупівлю вживаних авто військовими частинами за кошти державного бюджету. Передбачається, що військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли напряму у виробників.

"Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій", - уточнила прем’єрка.

Іншим рішенням уряд імплементував ухвалений парламентом та підписаний президентом закон про спрощення списання військового майна. Передбачається, що майно вартістю до 1,7 мільйонів гривень списується без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів.

"Процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну", - запевнила Свириденко. Спрощена процедура не поширюється на стрілецьку зброю та об’єкти нерухомого майна.

Також схвалено законопроєкт, який передбачає відтермінування на рік після завершення воєнного стану публікації декларацій військових.

Виплати сім’ям загиблих захисників

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень військовослужбовцям, які загинули, знаходячись в полоні, незалежно від причини смерті. Норма не поширюється на випадки добровільної здачі в полон.

Нарахування допомоги залежить від того, наскільки швидко рідні загиблих та ТЦК та СП зберуть необхідні документи та як довго їх потім розглядатимуть у Міністерстві оборони України. Якщо військова частина була на "нулі", то підтвердні документи буде отримати не просто. Після паперової тяганини потрібно лише запастися терпінням. Бюрократична тяганина може тривати рік і більше.

