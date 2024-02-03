За словами головного державного санітарного лікаря, епідпоріг перевищено у трьох областях.

У трьох областях України нині перевищено епідемічний поріг. Водночас запровадження карантинних заходів наразі не прогнозується. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

За його словами, зараз епідемічний поріг перевищено у трьох областях - Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. При цьому збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано у Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях. Водночас в інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень.

Як сказав лікар, через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни нині спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ серед дітей до 17 років. За його прогнозами, до квітня вірус грипу переважатиме над інфекцією COVID-19.

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"У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії. Заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо", - уточнив Кузін.

Він підкреслив, що на сьогодні запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину у школах по всій Україні, не прогнозується.

"Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу", - додав він.

Епідемічна ситуація в Україні - останні новини

В України грип та COVID набирають обертів. Так, у трьох областях через збільшення випадків захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 зафіксовано перевищення епідемічного порогу.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний санлікар відповів, чи закриють школи на карантин. За словами Ігоря Кузіна, зараз у більшій частині України циркулюють одночасно віруси грипу А і Б.

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