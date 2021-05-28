У 2021 році ЗНО з математики проходитиме у двох варіантах: рівень стандарт та профільний рівень.

28 травня в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики для випускників. Для проходження тесту з математики зареєструвалися 291 789 осіб, для яких створено 19 697 аудиторій у 1231 пункті тестування. Тестування з математики (завдання рівня стандарту) складатиме 77321 осіб, для них створено 5324 аудиторії у 417 пунктах ЗНО.

Як проходитиме ЗНО з математики 2021

Тестування цього року пройде в умовах пандемії коронавірусу. Щоб уникнути скупчення біля входу в пункт тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде в пункт після 10:50, він не буде допущений до іспиту.

Для пропуску до іспиту всім учасникам обов'язково потрібно мати наступні документи:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказані в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно видрукувати з інформаційної сторінки.

Також при собі потрібно мати чорну ручку. Учаснику дозволено взяти пляшку питної води без етикетки.

При собі заборонено мати мобільний телефон, навушники, флешки, фотоапарати і будь-які пристрої збереження, зчитування і відтворення інформації. Також учасникам ЗНО з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором. Вся робота виконується чорною ручкою.

Як влаштовані завдання з математики

Читайте такожСкоро розпочнеться сесія ЗНО-2021: всі дати та особливості іспитів цього рокуЗНО з математики має два рівні - стандартний і профільний. Якщо учень навчався в школі з поглибленим вивченням математики - він повинен здати тестування профільного рівня. Такі ж вимоги діють для випускників, які бажають вступити на деякі технічні спеціальності.

Сертифікаційна робота з математики рівня стандарт триває 150 хвилин і налічує 28 завдань різних форм:

16 завдань з вибором однієї правильної відповіді

4 завдання на встановлення відповідності

6 завдань відкритої форми з коротким

2 завдання розгорнутою відповіддю.

При визначенні результатів учасники отримають тільки оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Іспит з математики профільного рівня триватиме 210 хвилин. Учасники виконають 34 завдання різних форм:

16 завдань з вибором однієї правильної відповіді

4 завдання на встановлення відповідності

9 завдань відкритої форми з коротким

5 завдань розгорнутою відповіддю.

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Результати тестування з математики будуть оголошені в особистих кабінетах учнів не пізніше 22 червня.

Вам також може бути цікаво:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова