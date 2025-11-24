Сварка переросла у стрілянину: у львівській школі стався конфлікт між батьками учнів

Після зустрічі в кабінеті директора школи двоє чоловіків пішли вирішувати конфлікт на вулицю, один з них застосував травматичну зброю. Є поранений.

У Львові на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13 сталася стрілянина за участі батьків двох учнів початкової школи, які до цього мали конфлікт у класі. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

"Сьогодні на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові, відбулась стрілянина: батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці", - розповів очільник департаменту.

Він додав, що ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.

За його інформацією, діти чоловіків – однокласники, вчаться у початковій школі та мали конфлікт у класі.

Закалюк зазначив, що сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї.

Інцидент на території школи прокоментували в поліції Львівщини. Там заявили, що, за попередньою інформацією, між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.

За даними правоохоронців, унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.

Також на інцидент у школі відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що будь-яка зброя на території школи – це за межею допустимого.

"Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії – загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом – незалежно від того, хто ця людина", - заявив мер міста.

За його словами, стан чоловіка який дістав поранення, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні.

Згодом Закалюк розповів ЗМІ деталі конфлікту. За його словами, минулого тижня двоє дітей побилися ще з одним хлопчиком. Щоб розібратися в ситуації, директорка викликала батьків до школи.

"Враховуючи те, що цей хлопчик, якого побили, часом є конфліктним у класі, прийшли й інші батьки з класу, які також хотіли власне провести цю розмову, бо дуже часто стаються конфліктні ситуації в класі, але вони не були присутні (в кабінеті директора, - УНІАН)", — зазначив Закалюк, повідомляє Суспільне.

Після розмови в кабінеті директора батьки вийшли на вулицю, де конфлікт продовжився.

"Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між батьками. Спочатку між мамами, потім втрутився один з батьків, пізніше цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І під час конфлікту вже між двома чоловіками, один з них мав при собі цю зброю, він її застосував. Відбулися чотири постріли… Офіцер поліції швидко вибіг сюди і власне завершив цей конфлікт та попросив батька залишити пістолет. Вже далі почали працювати правоохоронці", — додав посадовець.

Стрілянина в одній із шкіл Львова

Цьогоріч весною в одній із львівських шкіл учень дев’ятого класу влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. На відповідному відео, яке потрапило у соцмережі, видно, як один із трьох хлопців тримає позаду себе книжку, а інший цілиться у неї з пістолета. Після пострілу вони перевіряють, чи пробила куля підручник. Подія відбулася за участі трьох учнів 9 класу.

У поліції розповіли, що один із хлопців приніс до навчального закладу пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у бік свого товариша. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З учнями та їхніми батьками провели виховні бесіди.

