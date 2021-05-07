Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19: від завтра в країні не залишиться жодної «червоної» зони.

Відзавтра в Україні немає жодної області, яка має "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, - Сумську область виводять із "червоної" зони карантину.

Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав Немчінов.

На території регіону встановлено "жовту" зону карантину.

Згідно з опублікованим на урядовому порталі повідомленням, заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в області значно покращилась епідситуація і виконані всі передумови для переходу з "червоної" в "жовту" зону.

"Завантаженість ліжок з киснем менша за цільовий показник і наразі становить 56%. Рівень госпіталізації за останні 7 днів не перевищує 54 особи на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізації менша за цільовий показник і становить мінус 25%. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування 17,9% при нормативі 20%. І показник охоплення тестувань удвічі перевищує запропонований урядом", - розповів Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 7 травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії COVID-19. За його словами, від завтра в країні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки.

Нагадаємо, Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.

Карантин в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Тетяна Поляковська