З 7 травня в Запорізькій і Полтавській областях діятимуть обмеження «жовтої» зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати обмеження «червоної зони» епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. За підсумками сьогоднішнього засідання комісії обмеження будуть скасовані вже з 7 травня, з 00 год 00 хв.

Натомість, з 7 травня в Запорізькій та Полтавській областях будуть застосовуватись карантинні заходи «жовтої» зони.

Таким чином, завтра у «червоній» зоні карантину залишиться лише Сумська область.

Україна виходить з локдауну

5 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

На сьогодні лише три регіони перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Це Запорізька, Полтавська та Сумська області.

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Автор: Дмитро Захаров