За весь час пандемії в Україні захворіли 2 085 938 осіб.

В Україні станом на 3 травня 2021 року зафіксовано 2 тис. 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожCOVID-вакцинація: у перший день травня в Україні зробили менш як 3 тисячі щепленьПро це повідомляється на Facebook-сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Так, за минулу добу госпіталізували 1 тис. 591 особу, померли 154 людини, одужали - 5 тис. 500. Крім того, здійснено тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 085 938 осіб; одужали – 1 681 815; померли - 44 тис. 750; провели ПЛР-тестувань – 9 487 141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Статистика щеплень

177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.

755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Коронавірусна статистика за попередню добу

Станом на 2 травня в Україні було виявлено 5 тис. 094 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

Також за минулу добу у країні до лікарень з COVID-19 потрапили 3 тис. 199 осіб, померли – 160 осіб, одужали – 5 тис. 784 осіб.

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Автор: Ольга Робейко