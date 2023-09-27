Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом.
Як пояснили у Мін'юсті, йдеться про закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану".
Згідно із ним за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але в той же час буде їхньою альтернативою. "Тепер деяким категоріям правопорушників вдасться уникнути в’язниці, але не покарання", - сказано в повідомленні.
Що передбачає пробаційний нагляд
Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Покарання можуть призначити на строк від 1 до 5 років (для неповнолітніх - 1−2 роки). Воно полягатиме в обмеженні визначених законом і вироком суду прав і свобод людини шляхом запровадження наглядових та соціально-виховних заходів.
Таке покарання можливе у разі десятків злочинних діянь, серед яких:
умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
умисне легке тілесне ушкодження; побої та мордування;
домашнє насильство.
погроза вбивством;
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, венеричною хворобою;
ненадання допомоги хворому медпрацівником;
насильницьке донорство;
експлуатація дітей;
примушування до вступу в статевий зв'язок;
порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
ухилення від сплати аліментів; розголошення таємниці усиновлення;
перешкоджання професійній діяльності журналістів;
невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
підроблення документів; розголошення банківської таємниці.
браконьєрство;
публічні заклики до вчинення теракту;
наругу над могилою;
ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
створення або утримання місць розпусти і звідництво;
посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
Засуджений до пробаційного нагляду має кілька основних обов'язків:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
За порушення встановлених законом вимог засуджений може потрапити за ґрати на строк до 3 років.
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Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська підняв тему трансгендерних в’язнів. Він вказує, що у законодавстві нічого про цю тему немає. Він звернувся до читачів, щоб вони висловили свою думку: чи потрібно цю особу направляти до чоловічої камери, чи до жіночої.
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