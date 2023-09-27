Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд, який вступив в дію через пів року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом.

Як пояснили у Мін'юсті, йдеться про закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану".

Згідно із ним за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але в той же час буде їхньою альтернативою. "Тепер деяким категоріям правопорушників вдасться уникнути в’язниці, але не покарання", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Що передбачає пробаційний нагляд

Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Покарання можуть призначити на строк від 1 до 5 років (для неповнолітніх - 1−2 роки). Воно полягатиме в обмеженні визначених законом і вироком суду прав і свобод людини шляхом запровадження наглядових та соціально-виховних заходів.

Таке покарання можливе у разі десятків злочинних діянь, серед яких:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження; побої та мордування;

домашнє насильство.

погроза вбивством;

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому медпрацівником;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушування до вступу в статевий зв'язок;

порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;

ухилення від сплати аліментів; розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;

крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;

підроблення документів; розголошення банківської таємниці.

браконьєрство;

публічні заклики до вчинення теракту;

наругу над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти і звідництво;

посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

Засуджений до пробаційного нагляду має кілька основних обов'язків:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

За порушення встановлених законом вимог засуджений може потрапити за ґрати на строк до 3 років.

Інші новини про систему покарань в Україні

Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська підняв тему трансгендерних в’язнів. Він вказує, що у законодавстві нічого про цю тему немає. Він звернувся до читачів, щоб вони висловили свою думку: чи потрібно цю особу направляти до чоловічої камери, чи до жіночої.

Вас також можуть зацікавити новини: