Міністр оборони обіцяє врахувати побажання бійців.

В меню українських солдатів можуть з'явитися вегетаріанські, пісні, кошерні і халяльні страви. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції в Києві.

За словами міністра, під час одного з недавніх відвідувань бойових позицій він поцікавився у солдатів, що вони думають про армійське меню. Як з'ясувалося, претензії у бійців дійсно є.

"Мені було цікаво почути претензії до харчування. Знаєте, яка була претензія? Одна: "Пане міністре, у нас є вегетаріанці – нам потрібне веганське меню". Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах. Завдання почуто", - заявив Резніков.

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Міністр зазначив, що разом з вегетаріанським меню було б розумно також додати можливість спеціального релігійного меню: пісних, кошерних і халяльних страв.

Резніков окремо підкреслив, що з рештою у бійців не було претензій щодо харчування – ані за кількістю їжі, ані за її якістю, ані за своєчасністю доставки харчування на бойові позиції.

Реформа армійського меню

Про необхідність передбачити вегетаріанські та веганські страви в армійському меню президента Зеленського попереджали ще восени минулого року. У вересні на сайті ОП з'явилася петиція громадян, автори та підписанти якої звернули увагу на цю проблему. Тоді Зеленський пообіцяв доручити це питання Кабміну.

Пізніше, вже в січні цього року, Олексій Резніков повідомляв, що українська армія перейде на уніфіковану систему армійського меню, яка існує в країнах НАТО. І вже тоді він говорив про необхідність врахувати потреби солдатів, пов'язані зі світоглядом – вегетаріанське і релігійне меню.

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