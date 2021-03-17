Українські військові сумніваються в якості доступної вакцини, так само як і певна частина медичного персоналу.

Уряд України оголосив військових і медиків пріоритетними групами для проходження вакцинації. Але багато солдатів, які в траншеях на сході країни стримують російські сили, кажуть, що їм не до коронавірусу. Адже обстріли відбуваються щодня.

Хоча навіть коли вогонь припиняється, деякі з українських військових не бачать потреби робити щеплення від COVID-19, - йдеться в матеріалі Radio Free Erope/Radio Liberty.

Читайте такожРелігійні лідери України публічно вакцинувались від COVID-19 (фоторепортаж, відео)«Нащо в себе щось вводити, якщо ти і так не хворієш? В мене в сім’ї ніхто не захворів, я не захворів. Навіщо робити щеплення?» - сказав журналістам неназваний український солдат на передовій.

Інші військові України кажуть, що бажають відкласти вакцинацію від коронавірусу на потім.

«Ми тут сидимо і так в ізоляції. Нам далеко до коронавірусу. Тобто треба просто все дізнатися. Якщо судити по тим новинам, які доходять через інтернет, то так, є багато розумних людей, які підтверджують, що все нормально. Ніяких негативних наслідків у цієї вакцини немає. Якщо так і буде далі, я зроблю щеплення», - сказав інший український військовий.

Україна почала вакцинацію на лінії фронту ще 2 березня. Але охочих взяти в ній участь виявилося мало. Таке небажання виходить за межі передової. У лікарні міста Селидове в Донецькій області люди помирають від COVID-19 кожного тижня. Але попри це, більшість місцевих медиків відмовляються робити щеплення.

Читайте такожAssociated Press: Україна нарешті отримала вакцину, але зробити всім щеплення буде непросто«Не хочу. Нехай основна маса провакцинується, а ми тоді подивимось на результат», - сказала лікар з лікарні у Селидовому.

«Ні, категорично ні. Навіть не обговорюється», - відповідає журналістам інший медик.

Лише 5% персоналу лікарці в Селидовому погодилися зробити щеплення від COVID-19. Мобільна бригада приїхала спеціально, щоб вакцинувати місцевих медиків. Але все закінчилося тим, що члени бригади ввели собі дози, щоб вони просто не пропали.

«Поширюються плітки про те, що вакцина не була належним чином перевірена тощо. І дуже прикро, що ті, хто повинні вакцинуватися першими: медичні працівники й люди з уразливих професій, такі як поліція чи армія – не хочуть вакцинуватися», сказала голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Україна використовує вакцину, розроблену компанією AstraZeneca, яка була виготовлена в Індії під маркою Covishild. Деякі країни призупинили використання цієї розробки через занепокоєння, що вона може провокувати появу згустків крові. Але у ВООЗ й інших європейських медичних агенціях запевняють, що немає жодних доказів, які б вказували на зв’язок між вакциною і такими ускладненнями.

Читайте такожВООЗ закликала продовжити вакцинацію препаратом AstraZenecaВ AstraZeneca кажуть, що 17 мільйонів людей були вакциновані їхньою розробкою у Великій Британії й країнах Євросоюзу. Але повідомлень про утворення згустків крові було менше 40.

Україна отримала свої перші 500 тисяч доз вакцини в лютому. Станом на 15 березня щеплення зробили 53 тисячам українців. 28 тисяч людей в країні померли через ускладнення, викликані COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Раніше для повної імунізації людина повинна була отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Переклад: Лесь Димань