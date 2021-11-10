Вакцину вона називала "жижею", а ПЛР-тести жінка вважає неефективними.

У Миколаєві на мітингу так званих "антиваксів", які виступають проти вакцинації та поширюють фейки про коронавірус, виступила жінка, яка назвала себе сімейним лікарем. Вона кричала погрози в адресу медиків, які роблять щеплення від коронавірусу та не підтримують антивакцинаторів.

Відео з виступом псевдолікарки на своїй сторінці у Facebook розмістив Володимир Забара.

Спочатку жінка заявила, що ПЛР-тести нібито не можуть виявляти коронавірус. За словами антивакцинаторки, діагнози має ставити лікар, а не "нежива істота".

Після цього вона сказала, що 8 років працювала сімейним лікарем, проте жодного разу не вдягала маску. До речі, маску вона неодноразово називала "намордником". Жінка звернулася до лікарів та заявила, що їм можуть "проломити" голову за те, що вони підтримують вакцинацію.

"Лікарі, я до вас звертаються! Якщо ви йдете по цьому злочинному шляху, то не дивуйтеся, що вам хтось проломить голову топором або молотком. Або вас будуть вішати на першій ліпшій гілляці", - заявила псевдолікарка.

Читайте такожМОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковимЖінка каже, що її звуть Оксана Валеріївна Винник, проте за пошуком у мережі знайти хоча б якусь згадку про лікаря з таким ім'ям не вдалося. Тому її слова про роботу в медицині можна порівняти з усім, що вона каже про коронавірус.

Вакцину псевдолікарка називає "небезпечною жижею". Антивакцинаторка закликає людей менше контактувати з людьми, які зробили собі таку "жижу", адже вони нібито виділяють спайкові білки.

Учасники мітингу з радістю плескали у долоні та вигукували слова схвалення у відповідь на заяви жінки. Проте радість "антиваксів" зрозуміти важко, адже за минулу добу лише у Миколаївській області зафіксували 1067 нових випадків захворювання коронавірусом. Нещодавно також стало відомо, що у Черкасах СБУ прийшла до антивакцинаторки, яка зізнавалась у любові до Росії

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко