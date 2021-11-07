В одну мить жінка втратила в аварії двох дочок і чоловіка.

Журналісти дізналися подробиці страшної аварії в Миколаївській області, де загинули двоє дітей та їх батько.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У ДТП багатодітна мати Рузанна Маультеле в одну мить втратила двох дітей і чоловіка. При цьому жінка вагітна.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий органЯк розповіла постраждала, сім'я сама з Маріуполя і їхала на автомобілі ВАЗ на 40 днів похорону батька жінки в Одесу. За словами Рузанни, її чоловік вів машину спокійно і не поспішав. Сама вона в момент зіткнення годувала свого найменшого сина.

Коли машину сім'ї наздогнав Chevrolet, удар був такої сили, що "Жигулі" викинуло на узбіччя: авто перекинулося, його зім'яло як бляшанку. Жінка лише встигла прикрити молодшого сина.

На місці аварії мати сама витягала дочок з понівеченої машини. Їй вдалося дістати двох, але чоловік і ще дві, які сиділи за ним, - загинули на місці. Їхні тіла з металу вже вирізали рятувальники.

У дітей, які вижили, струсу мозку і поверхневі пошкодження. Зараз вони в лікарні.

Рузанна каже, що бачила водія Chevrolet.

"Він підійшов, я бачила, що людина в крові. Коли пішли ще люди, він почав говорити, що ми стояли без світла. Без нічого. Але ми не стояли, ми їхали потихеньку. Мій чоловік не п'яний був", - розповіла жінка.

З якої причини Chevrolet врізався у ВАЗ, правоохоронцям водій на момент виходу сюжету не пояснив. За словами поліції, він відмовився від свідчень, а також відмовився від проведення медичного огляду. Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження.

Відповісти на питання, чому і яким чином сталося зіткнення, повинна експертиза.

Аварія на Миколаївщині: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада сім'я з семи осіб потрапила у страшну аварію в Миколаївській області. Інцидент стався на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району. Близько 1:48 Chevrolet Lacetti зіткнувся з ВАЗ-2101, де була сім'я з дітьми.

В результаті зіткнення ВАЗ перекинувся і злетів у кювет. 33-річний водій і двоє дітей п'яти та трьох років загинули на місці.

27-річна жінка та ще троє малолітніх дітей одного, п'яти та шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

37-річний водій Chevrolet істотно не постраждав.

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Автор: Катерина Комолова