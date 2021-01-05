У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що матеріали про причетність вищого керівництва Білорусі до усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, які з’явилися у мережі, відповідають нинішній версії слідства.

Захист Андрія Антоненка вважає, що правоохоронці не розглядали інформацію про причетність білоруських спецслужб до вбивства Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві юридичної компанії "Сенс Україна".

"Ретельно вивчивши усі представлені слідством "докази", захист стверджує, виходячи з наявних матеріалів, що раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася. Ба більше, про неї також постійно забували міністр і його заступники, керівники поліції, прокурори і слідчі під час своїх пропагандистських заяв і виступів перед законодавцями і під час телевізійних шоу, всіма силами намагаючись увести громадськість в сторону від цієї версії. Лунали слова і Росія, і ПТСР, і екстремізм, і шизофренія виконавців, але про Білорусь — жодної згадки.

В компанії додали, що "якщо причетність білоруських спецслужб до цього вбивства підтвердиться, то виникне питання чи не свідомо керівники МВС і Нацполіції покривали як замовників так і виконавців, вказуючи на завідомо непричетних осіб і на хибні версії мотиву, подібно тому, як це робилося на початку розслідування вбивства Катерини Гандзюк".

Білоруський слід у вбивстві Шеремета: що відомо

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що матеріали про причетність вищого керівництва Білорусі до усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, які з’явилися у мережі, відповідають нинішній версії слідства. Тому на справу рок-музиканта та військового Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко ("Лиса") та військової медсестри Яни Дугарь вони ніяк не вплинуть.

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Автор: Катерина Лиманська