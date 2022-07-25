Близько півмільйона людей в осінній період переміститься зі сходу на захід до тих мільйонів, що вже перемістилися.

Щонайменше 800 тисяч українців втратило житло, не всі з них хочуть жити в модульних містечках.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що модульним житлом, як і будівництвом займається Мінрегіон - у них відповідні програми та гроші. При цьому нагадала, що разом з польським та іншими урядами вже побудовані перші модульні містечка, але "їх точно недостатньо".

Верещук розповіла про своє спілкування з людьми на Чернігівщині, які втратили житло.

"Люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Хочуть, як вони кажуть, в себе на городі хоч одну кімнатку",- додала вона.

При цьому зазначила, що в цьому році не буде побудовано достатньо житла.

"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба казати вже. Те, що люди будуть переміщатися й опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів і робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити та де перезимувати – це теж факт", - наголосила Верещук.

Також вона спрогнозувала, що близько півмільйона людей в осінній період переміститься зі сходу на захід до тих мільйонів, що вже перемістилися.

Як повідомляв УНІАН, український уряд виділив 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Також створено оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами, що сприятиме відновленню будівель та споруд, пошкоджених внаслідок розв'язаної РФ війни проти України.

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, станом на 15 травня тільки на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. При цьому 80% зруйнованих росіянами будівель - приватне житло.

У свою чергу міністр громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що модульні містечка для ВПО будуть мати усе необхідне обладнання, щоб функціонувати та взимку.

Вас також можуть зацікавити новини: