Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової - очільниці окупаційної "центральної виборчої комісії" у тимчасово захопленій частині Херсонщини, та оголосила їй нову підозру.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України. "Зловмисниця є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року. Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму РФ у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі додали, що тоді Захарова отримала від гауляйтера Володимира Сальдо "орден пошани" за особистий "внесок" у поширення окупаційного режиму на півдні України. Цього разу фігурантка так само виконувала завдання Москви щодо створення видимості "виборчого процесу" та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток Кремля.

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Зокрема, за ініціативи Захарової представники "тервиборчкомів" спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та "вибивали" з них "голоси".

За даними СБУ, для організації незаконної діяльності вона залучила свого "заступника" Сергія Висотіна і так званого "секретаря виборчкому" Ірину Кравченко.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності", - сказано у повідомленні. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, Росія оголосила про проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня. Зокрема, вони проводилися на тимчасово непідконтрольних частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Криму та Севастополі.

Явка на цих "виборах" була дуже низька. Через це, за словами речника Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап", українців на окупованих територіях змушували "голосувати" вдома. Ще з 1 вересня мобільні групи росіян ходили по будинках місцевих мешканців. Міжнародна спільнота виступила проти цих фальшивих "виборів" і засудила їх.

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