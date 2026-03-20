Противник просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Противник просунувся у Різниківці, поблизу Покровська та Новомаркового.

Російські окупанти проснулися поблизу трьох населених пунктів в Донецькій області.

Про це повідомляє український моніторинговий канал DeepState.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2026 року українські Сили оборони змінили тактику ударів і створюють для Росії дедалі серйозніші проблеми. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що українські підрозділи безпілотників дедалі частіше надають пріоритет і успішно завдають ударів по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичним цілям у ближньому тилу для досягнення тактичних результатів.

Так, за даними аналітиків, 17 березня керівник планування українського батальйону безпілотників, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що ЗСУ переорієнтували свої удари БПЛА, надаючи пріоритет ураженню російської артилерії, операторів безпілотників, наземних ліній зв'язку та плацдармів, а не російської піхоти, що знижує кількість російських атак і дозволяє українським силам досягати локальних успіхів. За його словами, часті удари дронів по російських комунікаційних антенах деморалізують російські сили, а також перешкоджають зв'язку на передовій.

Така кампанія ближнього бою проти російського тактичного тилу все більше послаблює як наступальні, так і оборонні можливості Росії, дозволяючи ЗСУ досягати тактичних успіхів і перешкоджаючи здатності Росії проводити артилерійську підготовку до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року, відзначають в ISW.

