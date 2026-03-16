Бої за Слов'янськ: військовий назвав умови, за яких вони розпочнуться

В даний час росіяни намагаються відрізати Лиман, щоб почати наступати на місто.

Доки Сили оборони України утримують Лиман в Донецькій області, бої за місто Словʼянськ не розпочнуться. Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів офіцер 63-ї окремої механізованої бригади з позивним Кінг.

"Що вони намагаються зробити на нашому напрямку? Я думаю, що це рух флангами до річки Сіверський Донець, відрізання Лимана для того, щоб почати туди активну інфільтрацію, захоплення міста і вихід на оперативний простір, який дозволить продовжувати наступальні дії в межах Слов'янсько-Краматорської агломерації", – сказав він.

У разі відходу українських захисників до річки Сіверський Донець, Росія зможе уражати Словʼянськ дронами, які підтягнуться до міста вслід за артилерією.

Відео дня

"Коли підходять подібні підрозділи до меж міста – починається його активне стирання для того, щоб підготувати плацдарм для наступу. Тому, поки тримається Лиман, можемо говорити, що Слов'янськ ще тилова база", – зазначив Кінг.

Як додав інший військовий, пілот FPV 53 окремої механізованої бригади з позивним Малиш, ситуація для росіян в цьому регіоні "не дуже хороша". За словами бійця, окупанти не мають можливості перекинути в цей регіон більшу кількість сил, зокрема техніки, інакше вони б вже це зробили.

"Їхня тактика наразі: методично посилати вперед піхоту, 80-85% якої знищується прямо на маршрутах. Так, інколи хтось кудись проходить, одна-дві людини закріплюються, але якою ціною? Вони дуже дорого за це платять", – пояснив Малиш.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування росіян відразу на трьох напрямках. Зокрема повідомлялося про успіхи ворога біля села Макіївка Луганської області на Лиманському напрямку. Крім того, за даними експертів росіяни мали просування і неподалік Гуляйполя в Запорізькій області.

Президент Володимир Зеленський заявлв, що Сили оборони зірвали новий наступ військ Росії, який вони планували почати наприкінці 2025 року. Він зазначав, що зокрема для цього Сили оборони розпочали наступ на півдні України.

