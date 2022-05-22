У місті зруйновані два мости, житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Місто Чугуїв Харківської області, яке було звільнене від окупантів на початку березня, зазнало руйнувань і зараз на шляху до відновлення.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Чугуєві, який стоїть на річці Сіверський Донець, зруйновано два мости. Для того, аби забезпечити сполучення зараз облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – облаштований обʼїзд.

"Наразі розробляється проектна документація. Як тільки військові дадуть дозвіл – почнеться будівництво нових мостів", - повідомив голова ОДА.

Він повідомив, що під час звільнення міста від окупантів тривали важкі бої, внаслідок чого там повністю зруйновані три багатоквартирні будинки та 15 приватних. Частково пошкоджено 177 будинків.

Також через дії окупантів постраждали дитячі садочки, школи, лікарні, промислові підприємства.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва весь час залишалася в місті, зараз продовжує працювати над відновленням.

"В першу чергу йдеться про повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані. Вже опрацьовується план залучення і перебудови готелів та будівництво нових будинків", - зазначив Синєгубов.

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