Супутник було виведено на розрахункову орбіту ще 13 січня.

Інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30" з’явилася у базі даних США, що означає встановлення з ним сталого зв’язку.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий зв'язок (або їх серія) з супутником, завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів..., внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву. У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою Object AY. Наразі вже відображається на візуалізації як Sich-2-30 (Sich-2-1)", - написав він.

Депутат додав, що продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.

Український супутник у космосі

Як повідомляв УНІАН, український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" було виведено на розрахункову орбіту 13 січня о 18:51:58 за київським часом у результаті кластерного пуску ракети-носія Falcon 9.

До цього із супутником не було стійкого зв’язку через низку зовнішніх чинників.

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