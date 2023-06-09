З теоретичним іспитом з першого разу справились лише 23% претендентів.

За підсумками першого тижня пілотного проекту зі складання іспитів на водійське посвідчення, лише чверть кандидатів змогли з першого разу пройти теоретичне тестування і близько третини - практичне.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС. "Успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становить 23%. Успішність складання практичного іспиту з першого разу становить 36%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 1 до 7 червня нову систему іспитів випробували 2524 рази. Ця статистика враховує тести для свіх категорій транспортних засобів.

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Складання іспитів на водійське посвідчення

1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях почав діяти пілотний проект із забезпечення прозорого складання іспитів у сервісних центрах МВС.

У класах для складання теоріетичного іспиту, а також в автомобілях сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту, тепер встановлено більше камер спостереження, які не залишають сліпих зон.

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