Після припинення авіасполучення з Білоруссю жодного навантаження на міжнародні автомобільні пункти пропуску з цією країною не спостерігається.
Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
"Сьогодні з 00:00 повністю припинене авіаційне сполучення з Республікою Білорусь. Всі завчасно були попереджені. Вчора виникла одна критична ситуація щодо можливого виконання рейсу Мінськ-Київ (аеропорт Жуляни) з часом прибуття о 23:40, проте, завдяки злагодженим діям та нормальній взаємодії з "Украерорухом" та з авіакомпанією, вона від цього рейсу відмовилась. Якби цей рейс був виконаний, то літак надалі не зміг би залишити територію України", - зауважив він.
За словами Дейнеко, на цей час ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна.
"В жодному авіаційному пункті пропуску спроб вилетіти на територію Білорусі не виникає, та жодного навантаження на наші міжнародні автомобільні пункти пропуску ми не спостерігаємо", - додав він.
Читайте такожУкраїнцям роз'яснили, як повернутися додому транзитом через Білорусь
Голова ДПСУ зауважив, що щотижня здійснювалось близько 80 авіарейсів сполученням з Білоруссю.
"За минулий рік ми оформили 1,9 млн пасажирів - це не критичне навантаження в разі, якщо навіть трохи збільшиться пасажиропотік в автомобільних пунктах пропуску. Жодних проблемних питань на цей момент не виникає", - наголосив він.
Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.
- Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram