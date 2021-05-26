Прикордонники запевняють, що жодного навантаження на міжнародні автомобільні пункти пропуску немає.

Після припинення авіасполучення з Білоруссю жодного навантаження на міжнародні автомобільні пункти пропуску з цією країною не спостерігається.

Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

"Сьогодні з 00:00 повністю припинене авіаційне сполучення з Республікою Білорусь. Всі завчасно були попереджені. Вчора виникла одна критична ситуація щодо можливого виконання рейсу Мінськ-Київ (аеропорт Жуляни) з часом прибуття о 23:40, проте, завдяки злагодженим діям та нормальній взаємодії з "Украерорухом" та з авіакомпанією, вона від цього рейсу відмовилась. Якби цей рейс був виконаний, то літак надалі не зміг би залишити територію України", - зауважив він.

За словами Дейнеко, на цей час ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна.

"В жодному авіаційному пункті пропуску спроб вилетіти на територію Білорусі не виникає, та жодного навантаження на наші міжнародні автомобільні пункти пропуску ми не спостерігаємо", - додав він.

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Голова ДПСУ зауважив, що щотижня здійснювалось близько 80 авіарейсів сполученням з Білоруссю.

"За минулий рік ми оформили 1,9 млн пасажирів - це не критичне навантаження в разі, якщо навіть трохи збільшиться пасажиропотік в автомобільних пунктах пропуску. Жодних проблемних питань на цей момент не виникає", - наголосив він.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Костянтин Гончаров