Нині поліцейський може застосовувати електрошокер лише у випадку відбиття нападу.

Кабінет міністрів схвалив розширення переліку громадян, до яких поліція зможе застосовувати електрошокери. Тепер пропозицію МВС передадуть депутатам Ради.

Про це йшлося на засіданні уряду 11 листопада.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав пропозицію «гуманною практикою», оскільки вона, за його словами, зменшує кількість застосування поліцією вогнепальної зброї під час затримання. Міністр послався на досвід Великої Британії.

До кого зможуть застосовувати електрошокери

громадян, які вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення й чинять фізичний опір поліцейському;

громадян, що вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти;

громадян, які чинять збройний опір і намагаються втекти від поліції;

озброєних громадян, які погрожують відкриттям вогню або застосуванням інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема копа.

Що передбачає закон зараз

Згідно з чинним законом, електрошокер можуть застосувати тільки у випадках відбиття нападу, зокрема на поліцію, а також для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю людей

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Автор: Яна Ставська