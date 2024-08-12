На отриманні хабаря затримано Олександра Хейла.

У понеділок, 12 серпня, Кабінет міністрів України звільнив затриманого за хабар заступника міністра енергетики.

"Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України", – про це написав у Telegram постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Затримання заступника міністра на хабарі – що відомо

12 серпня вранці правоохоронні органі повідомили, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. Сума хабаря склала 500 тисяч доларів.

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За зазначену суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту. Фігурантам провадження повідомлено про підозру, наразі тривають слідчі дії.

В Міненерго не називали прізвище заступника міністра, але вказали, що направили до Кабміну подання про його звільнення, і рішення будеьухвалено вже в понеділок.

Корупція в Україні

У липні було затримано виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві під час одержання хабаря. Йшлося про отримання ліцензії на продаж пального.

Заступника голови Рівненської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень, за який він мав посприяти місцевому підприємцю отримати у власність 5,4 га землі та майно дитячого санаторію.

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