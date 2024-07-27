Ексчиновник затриманий у рамках кримінального провадження за статтею шахрайство.

Ввечері 26 липня ЗМІ повідомили, що СБУ затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка на хабарі в розмірі 700 тисяч доларів, у відомстві підтвердили цю інформацію.

"Щодо затримання Службою безпеки України Віталія Черненка, колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель, у рамках кримінального провадження за статтею шахрайство. Це затримання жодним чином не пов'язане з його роботою в Агенції оборонних закупівель Міноборони", - йдеться у повідомленні Агенції.

Зазначається, що за даними відкритого судового засідання, Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв'язки.

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Також в Агенції наголосили, що Віталій Черненко був призначений в Агенцію 18 липня 2023 року, і на сьогодні він звільнений.

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12 липня СБУ повідомила про затримання виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві під час одержання хабаря. Було задокументовано одержання ним неправомірної вигоди від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. Чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

У травні заступника голови Рівненської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень, за який він мав посприяти місцевому підприємцю отримати у власність 5,4 га землі та майно дитячого санаторію.

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