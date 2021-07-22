Дівчинка врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у смт Ясіня на Рахівщині.

Президент Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя".

Як повідомила прес-служба глави держави, відповідний указ № 299/2021 підписано 21 липня.

Читайте такожЗеленський нагородив званням Мати-героїня понад тисячу українок

Дівчинка врятувала життя чотирьох дітей: деталі

12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині.

Дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко