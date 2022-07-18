Президент наголосив, що Росія тримає більшість окупованих територій в інформаційному вакуумі та щодня "закидає" їх новою брехнею про Україну.

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав українців за можливості поширювати правду та говорити з людьми на тимчасово окупованих територіях України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що цей хлопець – один з багатьох українців, які чекають на повернення України та за жодних обставин не приймуть окупацію.

За його словами, Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі та щодня "закидає" окуповані території новою брехнею про Україну.

"Але, попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть. Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості: доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним", - закликав глава держави.

На його думку, "наші люди мають чути про Україну від українців" на усій українській землі - від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму.

Нагадаємо, що про хлопця, який вийшов на вулиці захопленого росіянами міста із прапором України, розповіли у міськраді Маріуполя.

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