Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів, в якій знаходився 14-річний Юрій.

У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив один з представників української громади в Парижі.

"14-річний Юрій зазнав звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вдалося втекти всім, за винятком Юрія.

"Йому завдали безліч ударів. Він залишався у свідомості і просив передати його мамі, щоб вона не хвилювалася", - йдеться в повідомленні.

Хлопець зараз у комі в реанімації. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Як повідомляє видання "УСІ", напад стався 15 січня. Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років.

УНІАН намагається отримати в МЗС коментар з приводу нападу.

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Автор: Віталій Саєнко