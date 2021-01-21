У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей / фото usionline

У Парижі жорстоко побили 14-річного українця, зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив один з представників української громади в Парижі.

"14-річний Юрій зазнав звірячого нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. Десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вдалося втекти всім, за винятком Юрія.

"Йому завдали безліч ударів. Він залишався у свідомості і просив передати його мамі, щоб вона не хвилювалася", - йдеться в повідомленні.

фото usionline

Хлопець зараз у комі в реанімації. У нього пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Як повідомляє видання "УСІ", напад стався 15 січня. Сьогодні, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років.

фото usionline

УНІАН намагається отримати в МЗС коментар з приводу нападу.

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Автор: Віталій Саєнко