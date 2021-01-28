Часто єдиним порятунком для українців за кордоном залишаються приватні «швидкі», які за чималі гроші доправляють хворих українців додому.

Українські заробітчани у країнах Євросоюзу у разі інфікування коронавірусом часто не отримують кваліфікованої медичної допомоги, адже місцеві лікарі відмовляються приймати мігрантів, а без рецептів вони навіть не можуть придбати ліки в аптеках.

Про це йдеться в матеріалі «Обозреватель» з посиланням на сюжет телеканалу «Україна».

Зокрема, студентка Катерина Шимкович захворіла на COVID-19, коли перебувала у Німеччині. За її словами, єдине, що цікавило місцеву владу – чи не порушує вона режиму самоізоляції.

«Лякало те, що у мене були дуже дивні симптоми «корони». Пішла алергія, і я іноді могла втратити свідомість. І я їм це розказую, вони, ну ви сидіть дома тоді», – поскаржилася дівчина та зауважила, що у візиті лікаря додому їй відмовили. Більш того, дівчині навіть не виписали рецепту, без якого отримати необхідні ліки у аптеці у Німеччині неможливо. На виплату страховки Шимкович також не могла претендувати, тож купувати все необхідне доводилося за свої кошти. При цьому в лікарню дівчина теж не пішла, адже впевнена, що її все одно ніхто не прийняв би, або взагалі можна було б отримати штраф за порушення режиму самоізоляції.

Зрештою, студентці довелося розповісти про ситуацію батькам, що залишилися у Чернівцях. І лише завдяки цьому Катерина змогла нарешті отримати ліки: їх дівчині переслали з України.

«Була паніка, тому що у нас, в Чернівцях, дуже багато випадків, дуже багато знайомих, які перехворіли вже. І ми вже просто знали, як реагувати. І тому звернулися до знайомих лікарів, отримали якусь консультацію. З Чернівців переправили на Німеччину дуже багато ліків: антибіотиків, від кашлю, від всього, що могли», – розповіла мама дівчини Алла Шимкович.

Подібні ситуації трапляються з українцями практично у всіх країнах Європи. Тому в Україні з’явився новий вид бізнесу – приватні «швидкі» – спрямованого на допомогу тим, хто залишився сам-на-сам з недугою у чужій країні, йдеться у матеріалі.

Як пояснює власник подібної приватної «швидкої» Віктор Оманчуківський, який принаймні раз на тиждень займається доправленням «ковідних» хворих з Європи в Україну, здоров’ям мігрантів здебільшого ніхто не переймається, а тому навіть якщо була допущена якась медична помилка, не буде ніяких судових позовів.

«Повністю укомплектований автомобіль всім-всім, необхідною апаратурою. Пацієнт лягає на ноші, на каталку. Каталка правильної анатомічної форми. Підключається хворий, підключається на монітор пацієнт. Для чого? Щоб лікар слідкував за нам: за тиском, за сатурацією», – розповів підприємець.

Втім, така послуга – задоволення не дешеве: поїздка на приватному реанімобілі коштуватиме у п’ять разів дорожче від тарифів таксі. Однак навіть за таких тарифів повернення з-за кордону на приватній «швидкій» обійдеться дешевше за лікування в Європі. За словами Оманчуківського, одного з його останніх клієнтів довелося забирати з Італії, де він перебував в реанімації на кисневій залежності, що коштувало 1700 євро за добу.

Водночас, як йдеться в матеріалі, наразі немає достовірної статистики, скільки загалом українців перебувають за кордоном на роботі чи навчанні. Тим більше, ніхто не знає, скільком вихідцям з України в Європі зараз потрібна медична допомога і скільки з них її так і не отримали.

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Автор: УНІАН