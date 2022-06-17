На звільнених від російської окупації територіях тривають відновлювальні ремонтні роботи.

Українські захисники звільнили від російських загарбників понад тисячу населених пунктів.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На звільнених від російської окупації територіях тривають відновлювальні ремонтні роботи. Нині деокуповано 1023 населені пункти", - сказав посадовець.

За його словами, на Сумщині приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру, ДСНС проводить розмінування територій у населених пунктах Броди, Охтирка, Климентове, Люджа.

У Житомирській області також проводиться очищення території від вибухонебезпечних предметів, ремонтні роботи.

"Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті. Комунальні служби Харкова та області працюють за будь-якої погоди та обставин. За минулу добу спеціалісти відремонтували 30 покрівель у Харкові, демонтували пошкоджені дитячі та спортивні майданчики", - сказав Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що на Харківщині в селах Черкаська Лозова та Кулиничі відновили електропостачання 260 мешканцям, у селищі Малинівка Чугуївського району заживлено 500 споживачів.

Як писав УНІАН, Україна розраховує на отримання доступу до коштів держави-агресора до кінця року. Ці активи направлять у фонд компенсації збитків, завданих агресором.

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