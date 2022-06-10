Деокупація захоплених Росією українських територій буде, зазначив мер Мелітополя.

Збройні сили України за останні два тижні відсунули від Запоріжжя лінію фронту на п’ять-сім кілометрів.

Українські захисники найближчим часом планують деокупацію захоплених Росією територій, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону.

"За останні два тижні десь ЗСУ відсунули лінію фронту на п’ять-сім кілометрів від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя, і інших тимчасово окупованих територій буде…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Запорізькій області, були жертви й постраждалі.

Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. ЗСУ дають гідну відсіч супротивнику - на півночі Херсонської області вже звільнено понад 20 населених пунктів.

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