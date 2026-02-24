Молдовський слід: як антибіотик метронідазол в кормах для птиці потрапив до Молдови з України

Республіка Молдова заявляє, що хоче з'ясувати, як антибіотик метронідазол опинився в кормах для птахів, які прямували до Молдови із України. Після виявлення метронідазолу у цих кормах молдовське Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) місяць тому заборонило імпорт усієї української курятини та продукції з неї у Молдову.

Україна зі свого боку також заявляє, що має намір дізнатися - як і з чиєї вини метронідазол опинився в її кормах для птахів, які прямували до Молдови. Більше того, вже є попередні результати про те, хто замовив українському виробнику корму для птахів партії кормів з додаванням метронідазолу, призначені для експорту в Республіку Молдова. І це не українські виробники курятини, чий експорт до Молдови ANSA повністю заборонило.

"Нам потрібно зрозуміти, навіщо його додали"

Керівник ANSA Раду Мустяце днями резонно сказав, що додавання метронідазолу до кормів для птиці "було зроблено навмисне". Оскільки метронідазол не міг би бути присутнім у кормах у природі, а був доданий виробником кормів: "І нам треба зрозуміти, навіщо він був доданий. Ці ветеринарні препарати заборонені для вирощування птахів.

Тим самим він майже дослівно повторив раніше офіційно висловлену позицію Асоціації "Союз птахівників України", яка об'єднує понад 40 українських виробників продукції птахівництва. Асоціація попросила Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів "провести ретельне розслідування та встановити джерела потрапляння метронідазолу до промислових партій кормів, призначених для експорту до Республіки Молдова". За результатами розслідування – підготувати розгорнутий звіт та надати його ANSA.

Українська сторона кілька тижнів проводила ретельне розслідування. Його мета якраз і полягала в тому, щоб отримати комплексне уявлення про те, як корми від українського виробника "Летичівський комбікормовий завод" (Хмельніцька область), у яких було виявлено метронідазол, опинилися на території Молдови.

Після отримання від ANSA інформації про метронідазол у кормах для птиці на "Летичівському комбікормовому заводі" було взято зразки комбікормів. Ці зразки були перевірені Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок. Також було проведено додаткові лабораторні дослідження у незалежних акредитованих європейських лабораторіях.

Державним ветеринарним інспектором Хмельницької області було ухвалено розпорядження про зупинення сертифікації кормів "Летичівського комбікормового заводу" для експорту до Республіки Молдова. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів проінформувала молдовську сторону про вжиті заходи.

Як повідомили джерела, близькі до молдовських виробників курятини, в результаті проведеного Україною комплексного розслідування було встановлено: замовлення на ті партії кормів, у яких було виявлено метронідазол, "Летичівський комбікормовий завод" отримав від молдовських фермерів.

Згідно з технологією виготовлення партій кормів для конкретного замовника, саме цим замовником виробнику надається технічне завдання та рецептура для даної партії кормів. Тобто молдовські виробники курятини замовили "Летичівському комбікормовому заводу" корм, у якому самі визначили необхідні характеристики. І в якому згідно із заданою ними рецептурою опинився метронідазол.

У результаті після того, як у партіях кормів Летічівського заводу, що були замовлені молдовськими замовниками, було виявлено метронідазол, було покарано всіх українських виробників курятини. Про те, чи було покарано молдовських замовників цих партій кормів з метронідазолом, досі інформації немає. Україна очікує отримати від ANSA таку інформацію найближчим часом.

Як у Молдові знищили 110 тисяч птахів

Тема наявності метронідазолу в кормах для птахів у Молдові стоїть дуже гостро.

Так, на початку минулого місяця ще до скандалу з метронідазолом в українському кормі для птахів повідомлялося про те, що щонайменше 110 000 птахів було знищено внаслідок 17 перевірок ANSA, проведених на кормових складах, фермах та скотобійнях у кількох регіонах країни. Рішення про забій птиці було прийнято після того, як лабораторні аналізи підтвердили наявність метронідазолу.

"Знищено 110 тисяч птахів, деякі дії ще тривають і інформація про них будуть повідомлені пізніше", - йшлося в прес-релізі ANSA.

Наразі у Молдові проводиться розслідування, і ветеринари розпорядилися зібрати зразки сироватки крові, яєць та кормів. Ці зразки були піддані аналізу у національних референс-лабораторіях, а також у лабораторіях Європейського союзу.

ANSA оголосило, що у всіх 17 перевірених підрозділах було прийнято рішення про зупинення переміщення птахів та яєць, отриманих від них, а також про початок процедур з вилучення яєць з ринку.

Водночас відомство розпорядилося припинити імпорт комбікормів та запросило у ветеринарного відомства роз'яснення щодо дозволу на ввезення до країни партій, які містять метронідазол.

Тут слід зазначити дві обставини. По-перше, до розпоряджень ANSA про забій птиці на вищезгаданих 17 підприємствах всі вони тривалий час безперешкодно працювали. І постачали свою продукцію на молдовський ринок.

По-друге, якщо окремі виробники в РМ продовжуватимуть використовувати в кормах для птиці метронідазол (чи йдеться про корми, які за їхньою рецептурою виготовляються в Україні, чи місцевого виробництва), а потім відправлятимуть свою продукцію до Європи, то не виключені проблеми після виявлення в ході перевірок ЄС цієї речовини. На відміну, до речі, від України – у м'ясі птахів якої метронідазолу не знаходили ні за суворих перевірок у ЄС, ні за перевірок у Молдові.

Тому, як видається, Молдова має бути зацікавленою в тому, щоб об'єднати зусилля з Україною. Та спільно розслідувати дії конкретних молдовських підприємств із виробництва курятини, які готові використовувати метронідазол у кормах для птиці. Причому вони навмисно замовляють партії кормів із цією забороненою речовиною у виробників в Україні.

Після цього офіційні молдовські органи зможуть покарати цих порушників. І, як сказала нещодавно міністр сільського господарства Людмила Катлабуга "забезпечити моніторинг та поступово дозволити постачання з України тих партій м'яса птиці, які добре контролюються та супроводжуються сертифікатами якості на рівні європейських стандартів".