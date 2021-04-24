Кличко-молодший може повернутися в професійний спорт.

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко продовжує робити в соціальних мережах цікаві дописи з неоднозначними підтекстами.

Цього разу "Доктор Сталевий Молот" оприлюднив пост у Facebook.

"Прислів'я каже: "Зображення може розказати більше, ніж 1000 слів!". Suddeutsche Zeitung запитав мене, чого я чекаю найбільше, коли пандемія, нарешті, закінчиться...", - надрукував текст Володимир біля світлини з ним та боксерськими рукавичками.

Українська легенда раніше зазначав, що його цікавить рекорд Джорджа Формана, котрий в 45-річному віці зміг стати найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Минулого березня Кличку-молодшому виповнилося 45 років.

Також Володимир може встановити унікальний рекорд: якщо він все ж таки повернеться в ринг, то стане першим в історії боксером, який вийде боксувати після того, як його включили до Залу слави.

Нагадаємо, що Кличко вже інтригував нещодавно публіку своїм поверненням у новорічному привітанні.

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Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку у квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Артем Будрін