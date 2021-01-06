Кличко-молодший натякнув, що може повернутися в професійний спорт.

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко оприлюднив допис з новорічним привітанням, яке містить вельми цікавий і неоднозначний підтекст.

Він був опублікований в Instagram.

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"Ви знаєте, що люди хочуть бачити понад усе на світі? Камбек. Отож, я хочу, щоб ви повернулися сильними в 2021 році. Миру і процвітання вам і вашим близьким. З Новим роком!", - написав українець.

"Я посилаю всім вам у новий рік тільки позитив. 2020 рік торкнувся всіх у світі, у нас були трагічні втрати і невдачі. Бажаю всього найкращого тим, хто постраждав від цього. Ми всі були приголомшені і тепер усвідомлюємо, наскільки особливим є життя, сім'я, друзі та моменти. Давайте вивчимо урок з 2020 року і залишимо його в минулому. Продовжуйте "наносити удари" в 2021 році", - також написав Кличко.

Олімпійський чемпіон 1996 року раніше зазначав, що його цікавить рекорд Джорджа Формана, котрий в 45-річному віці зміг стати найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Володимиру Кличку виповниться 45 років незабаром - 25 березня 2021 року.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

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Автор: Budrin Artem