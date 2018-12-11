На матч Ліги чемпіонів Шахтар-Ліон в Києві вже продано 31 тисячу квитків

Гра відбудеться у середу, 12 грудня, на НСК Олімпійський.

На вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар - Ліон в Києві вже продано 31 тисячу квитків.

Про це повідомляється в офіційному акаунті ФК Шахтар у Twitter.

Гра відбудеться на НСК Олімпійський, який за офіційними даними вміщує 70 050 місць. Таким чином, вже майже половина квитків на гру продана.

Перемога в матчі з Ліоном гарантує чемпіону України вихід в плей-офф найпрестижнішого єврокубка - 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон відбудеться в середу, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.