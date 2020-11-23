Функціонер найближчими роками не зможе працювати у футболі.

ФІФА відсторонила президента Африканської конфедерації футболу (CAF) Ахмада Ахмада від футбольної діяльності на п'ять років.

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Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Розслідування прийшло до висновків, що керівник CAF, який також був віце-президентом ФІФА, займався привласненням коштів.

60-річний функціонер заробляв гроші на виробництві спортивного екіпірування, а також був помічений у незаконних діях в процесі управління CAF, яку він очолював з 2017 року.

Крім п'ятирічної заборони працювати на всіх рівнях, Ахмад Ахмад повинен виплатити штраф у розмірі 200 тисяч швейцарських франків.

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Переклад: Данило Слесь