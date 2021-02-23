Мадридський гранд відправиться в гості до команди двох українців.

24 лютого в Бергамо пройде матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Реалом".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Реал.

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Аталанта - Реал: де дивитися матч

Матч розпочнеться о 22.00.

Пряма трансляція протистояння італійського та іспанського клубів буде доступна на телеканалі "Футбол 2".

Також матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, за "Аталанту" виступає українець Руслан Малиновський. Також взимку до бергамасків приєднався Віктор Коваленко, проте він не заявлений на Лігу чемпіонів.

Аталанта - Реал: перед матчем

"Аталанта" набрала 11 очок в одній групі з "Ліверпулем", "Мідтьюлланом" і "Аяксом" і вийшла в плей-офф з другого місця.

"Реал" на груповому етапі став першим у квартеті з "Інтером", "Шахтарем" і менхенгладбаскою "Боруссією", набравши 10 очок.

Раніше "Реал" і "Аталанта" не перетиналися.

Перед зустріччю в ЛЧ обидві команди успішно зіграли в національних чемпіонатах. "Реал" у чемпіонаті Іспанії обіграв на чужому полі "Вальядолід" з рахунком 1:0. "Аталанта" тим часом у драматичному трилері перестріляла "Наполі" з рахунком 4:2.

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Автор: Антон Дудар