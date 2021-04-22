Каталонська команда закликала всіх провести "більш ретельний аналіз".

Іспанська "Барселона" заявила, що й надалі підтримуватиме ідею створення європейської Суперліги.

Про це каталонці оголосили у своєму Twitter.

Керівництво клубу вважає, що створення Суперліги було чудовим рішенням, але треба було краще підготувати концепцію і розробити більш ефективний план.

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"У зв'язку з соціально-економічною ситуацією, що склалася в футболі та світі в цілому, необхідно було провести реформи для фінансової стабільності клубів, життєздатності світу футболу і поліпшити рівень видовища, пропонованого уболівальникам. У цьому контексті рада директорів клубу прийняла рішення увійти до складу засновників Суперліги".

"Ми думали, що залишитися в стороні цього перспективного стартапу було б помилкою. Не відмовляючись від ідеї в цілому, ми вважаємо, що необхідно провести більш ретельний аналіз, щоб розв'язати це питання на благо всього світу футболу".

"Ми вважаємо за необхідне зазначити, що не вважаємо свої дії неправомірними або такими, що порушують встановлені правила і закони. Тому тиск і залякування з боку деяких організацій на адресу засновників Суперліги вважаємо неприйнятним", - сказано у зверненні.

Суперліга: провал проекту

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Автор: Артем Будрін