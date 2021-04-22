Іспанська "Барселона" заявила, що й надалі підтримуватиме ідею створення європейської Суперліги.
Про це каталонці оголосили у своєму Twitter.
Керівництво клубу вважає, що створення Суперліги було чудовим рішенням, але треба було краще підготувати концепцію і розробити більш ефективний план.
Читайте такожСуперліга чи Суперлипа? Чому провалилося повстання футбольних декабристів
"У зв'язку з соціально-економічною ситуацією, що склалася в футболі та світі в цілому, необхідно було провести реформи для фінансової стабільності клубів, життєздатності світу футболу і поліпшити рівень видовища, пропонованого уболівальникам. У цьому контексті рада директорів клубу прийняла рішення увійти до складу засновників Суперліги".
"Ми думали, що залишитися в стороні цього перспективного стартапу було б помилкою. Не відмовляючись від ідеї в цілому, ми вважаємо, що необхідно провести більш ретельний аналіз, щоб розв'язати це питання на благо всього світу футболу".
"Ми вважаємо за необхідне зазначити, що не вважаємо свої дії неправомірними або такими, що порушують встановлені правила і закони. Тому тиск і залякування з боку деяких організацій на адресу засновників Суперліги вважаємо неприйнятним", - сказано у зверненні.
Суперліга: провал проекту
- 19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". Водночас "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.
- Було заявлено, що турнір розпочнеться в серпні і в ньому зіграють 20 клубів (15 клубів-засновників і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні). У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.
- Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.
- УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
- Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.
- У підсумку до ранку 21 квітня все англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлено на паузу.
- Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram