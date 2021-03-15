"Челсі" з новим тренером пропустив всього-на-всього 2 голи у 12 матчах.

17 березня відбудеться матч-відповідь в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським "Челсі" та мадридським "Атлетіко". Поєдинок пройде на "Стемфорд Бридж" в столиці Англії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі - Атлетіко.

Букмекери віддають перевагу в цьому двобої "Челсі".

На перемогу мадридців дається коефіцієнт 3,60, на нічию - 3,38, а на успіх "Челсі" - 2,26.

Водночас "сині" є фаворитами на вихід до чвертьфіналу. Букмекери виставили на їх прохід коефіцієнт 1,25, а на "Атлетіко" - 3,75.

"Челсі" - "Атлетіко": перед матчем

У першій зустрічі "Челсі" переміг з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 68-й хвилині забив фантастичним ударом через себе французький форвард Олів'є Жиру.

Напередодні матчу-відповіді обидві команди невдало зіграли в національних чемпіонатах. Цікаво те, що обидва колективи розписали нульові нічиї у виїзних поєдинках. "Челсі" в АПЛ розійшовся миром з "Лідсом", а "Атлетіко" в чемпіонаті Іспанії не зміг здолати "Хетафе".

Розсудить матч італійська бригада арбітрів на чолі з Даніеле Орсато.

"Челсі" з новим тренером Томасом Тухелем за 12 поєдинків жодного разу не програв. В активі "аристократів" 8 перемог при 3-х нічиїх. "Атлетіко" своєю чергою є одною з двох команд, яка пройшла до плей-офф Ліги чемпіонів, маючи від'ємну різницю забитих-пропущених голів на груповому етапі. Інший такий колектив - німецький "Лейпциг", який вже вибув зі змагань.

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Автор: Будрін Артем