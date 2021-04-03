У рамках 20-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" приймала "Олімпік". Господарі здобули впевнено три залікові пункти у свою скарбничку.
Чернігівський колектив в кожному з таймів відзначився у воротах суперника. В першому таймі Андрій Тотовицький забив свій сьомий гол в поточному розіграші УПЛ. В другій половині гри Денис Безбородько закріпив успіх команди.
Серія донеччан без перемог налічує сім матчів. Усі ці поєдинки "Олімпік" програв. Тепер вони падають стрімко на дно турнірної таблиці. У них 17 очок після 19-ти турів.
"Десна" обіймає четверту сходинку і має в активі 33 бали.
"Десна" - "Олімпік" - 2:0
Голи: Тотовицький, 44, Безбородько, 69
"Десна": Литовка, Сухоцький, Тамм, Імереков, Полегенько, Огіря, Картушов (Домбровський, 73), Гуцуляк (Конопля, 81), Тотовицький, Калітвінцев, Безбородько (Дегтярьов, 81).
"Олімпік": Кичак, Лебеденко, Векляк, Зотько (Драме, 46), Пасіч, Політило, Бабенко, Беніто, Таллес, Чогадзе, Каргбо.
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Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур
- 20-й тур УПЛ проходить з 2 по 4 квітня: де і коли дивитися матчі.
- Після 19 турів у турнірній таблиці лідирує "Динамо", яке на 7 очок випереджає "Шахтар", а замикає таблицю "Рух".
- У першому матчі 20-го туру "Дніпро-1" розбив вщент "Львів".
- "Маріуполь" та "Інгулець" продовжили гольову феєрію і забили 7 голів на двох.
- "Зоря" зміцнила своє перебування на 3-й сходинці, обігравши "Рух".
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