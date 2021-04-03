"Десна" продовжує нав'язувати "Зорі" боротьбу за бронзові медалі.

У рамках 20-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" приймала "Олімпік". Господарі здобули впевнено три залікові пункти у свою скарбничку.

Чернігівський колектив в кожному з таймів відзначився у воротах суперника. В першому таймі Андрій Тотовицький забив свій сьомий гол в поточному розіграші УПЛ. В другій половині гри Денис Безбородько закріпив успіх команди.

Серія донеччан без перемог налічує сім матчів. Усі ці поєдинки "Олімпік" програв. Тепер вони падають стрімко на дно турнірної таблиці. У них 17 очок після 19-ти турів.

"Десна" обіймає четверту сходинку і має в активі 33 бали.

"Десна" - "Олімпік" - 2:0

Голи: Тотовицький, 44, Безбородько, 69

"Десна": Литовка, Сухоцький, Тамм, Імереков, Полегенько, Огіря, Картушов (Домбровський, 73), Гуцуляк (Конопля, 81), Тотовицький, Калітвінцев, Безбородько (Дегтярьов, 81).

"Олімпік": Кичак, Лебеденко, Векляк, Зотько (Драме, 46), Пасіч, Політило, Бабенко, Беніто, Таллес, Чогадзе, Каргбо.

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Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур

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Автор: Будрін Артем