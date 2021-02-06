Київське "Динамо" провело четвертий контрольний матч на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу зіграли проти македонської "Шкендії-79.
Матч завершився мінімальною перемогою "Динамо".
Переможний гол у кінцівці зустрічі забив Богдан Лєднєв, який відзначився ударом в дотик після пасу Олександра Андрієвського.
"Динамо" - "Шкендія-79" - 1:0
Гол: Леднєв, 85
"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзьора (Караваєв, 62), Попов (Сирота, 79), Забарний, Миколенко (Сідклей, 77), Сидорчук (Шепелєв, 62), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 62), Родрігес (де Пена, 62), Циганков (Леднєв, 77), Бесєдін (Супряга, 62)
Відео голу
YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.
Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати
- "Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 по 25 січня.
- Кияни провели три контрольні матчі на перших зборах. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.
- На другому зборі у "Динамо" заплановано п'ять контрольних матчів. Перший спаринг проти "Лудогорця" кияни програли з рахунком 2:1, потім на останніх хвилинах "Динамо" вирвало перемогу у чемпіона Грузії, а в третьому матчі динамівці не змогли обіграти софійський ЦСКА.
- У заключному матчі на зборах "Динамо" 8 лютого зіграє з БАТЕ.
- Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.
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