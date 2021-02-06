Гол Богдана Леднєва виявився вирішальним у матчі.

Київське "Динамо" провело четвертий контрольний матч на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу зіграли проти македонської "Шкендії-79.

Матч завершився мінімальною перемогою "Динамо".

Переможний гол у кінцівці зустрічі забив Богдан Лєднєв, який відзначився ударом в дотик після пасу Олександра Андрієвського.

"Динамо" - "Шкендія-79" - 1:0

Гол: Леднєв, 85

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзьора (Караваєв, 62), Попов (Сирота, 79), Забарний, Миколенко (Сідклей, 77), Сидорчук (Шепелєв, 62), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 62), Родрігес (де Пена, 62), Циганков (Леднєв, 77), Бесєдін (Супряга, 62)

Відео голу

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

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Автор: Антон Дудар