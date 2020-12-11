Церемонія нагородження The Best - 2020 відбудеться 17 грудня.

ФІФА оголосила номінантів на ряд нагород, які будуть вручені за підсумками 2020 року.

Церемонія The Best цього року відбудуться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі через триваючу пандемію коронавірусу, пише офіційний сайт організації.

Найкращий футболіст року ФІФА

Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія)

Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина)

Роберт Левандовскі (Баварія, Польща)

Найкраща футболістка року ФІФА

Люсі Бронз (Ліон, Манчестер Сіті, Англія)

Пернілл Хардер (Вольфсбург, Челсі, Данія)

Венді Ренар (Ліон, Франція)

Найкращий воротар року ФІФА

Алиссон (Ліверпуль, Бразилія)

Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)

Ян Облак( Атлетіко, Словенія)

Найкращий тренер року ФІФА

Марсело Б'єлса (Лідс)

Юрген Клопп (Ліверпуль)

Ханс-Дітер Флік (Баварія)

Премія the Best ФІФА: що потрібно знати

Премія the Best була заснована ФІФА в 2016 році, після того, як організація вирішила вручати свою нагороду, окремо від "Золотого м'яча" France Football.

У 2016-му і 2017-му роках її отримав Роналду, в 2018-му - Лука Модріч.

Минулого року найкращим гравцем визнали Ліонеля Мессі, а найкращим тренером - Юргена Клоппа.

Тим часом France Football цього року вирішив не проводити нагородження через пандемію коронавірусу.

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Автор: Олег Давигора