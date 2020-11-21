Цього року вручення нагороди відбудеться в грудні.

Церемонія "ФІФА The Best", в рамках якої буде названо ім'я найкращого футболіста 2020 року, відбудеться 17 грудня.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Через пандемію коронавірусу церемонія пройде в онлайн-форматі.

Читайте такожВперше в історії: вручення Золотого м яча-2020 не відбудеться

Окрім найкращого футболіста року, нагороди також отримають найкращий тренер, найкращий воротар, автор найкращого голу, буде вручено приз фейр-плей та названо символічну команду року. Аналогічні нагороди будуть вручені в жіночому футболі.

Голосування за претендентів триватиме з 25 листопада по 9 грудня.

ФІФА The Best: що потрібно знати

Нагорода "ФІФА The Best" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Двічі її володарем ставав Кріштіану Роналду, по разу - Лука Модріч і Ліонель Мессі.

У минулому році нагороду виграв Ліонель Мессі, який випередив Вірджила ван Дейка і Кріштіану Роналду.

Фаворитом на нагороду цього року є польський нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, який раніше виграв приз найкращому гравцеві сезону за версією УЄФА.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар