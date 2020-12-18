Відбулося жеребкування 1/4 Кубку України / скріншот
Стало відомі результати жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу.
За вихід у півфінал боротимуться такі команди: Шахтар, Динамо, Зоря, Колос, Олександрія, Дніпро-1, Верес і Агробізнес. Матчі відбудуться 3 березня 2021 року.
Результати жеребкування 1/4 Кубку України з футболу-2020/2021
- Верес (Рівне) - Зоря (Луганськ)
- Агробізнес (Волочиськ) - Шахтар (Донецьк)
- Дніпро-1 (Дніпро) - ФК Олександрія
- Динамо (Київ) - Колос (Ковалівка)
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