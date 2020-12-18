Матчі відбудуться 3 березня 2021 року.

Стало відомі результати жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу.

За вихід у півфінал боротимуться такі команди: Шахтар, Динамо, Зоря, Колос, Олександрія, Дніпро-1, Верес і Агробізнес. Матчі відбудуться 3 березня 2021 року.

Результати жеребкування 1/4 Кубку України з футболу-2020/2021

Верес (Рівне) - Зоря (Луганськ)

Агробізнес (Волочиськ) - Шахтар (Донецьк)

Дніпро-1 (Дніпро) - ФК Олександрія

Динамо (Київ) - Колос (Ковалівка)

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Автор: Андрій Василюк